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Украина остается одним из мировых лидеров по импорту поношенной одежды
30.11.2018 22:39
Фото: znaj.ua
Украина оказалась одним из мировых лидеров по объемам ввоза поношенной одежды.
Опередили страну лишь Пакистан и Малайзия, сообщают украинские СМИ.
По словам Татьяны Изовит, которая возглавляет правление Асcоциации предприятий легкой промышленности "Укрлегпром", Украина на сегодняшний день находится на третьей строке в списке лидеров по закупкам поношенной одежды - так называемого "секонд-хенда". В сфере легкой промышленности поношенная одежда сейчас составляет более половины объема импорта, отметила Изовит. Впереди Украины, согласно данным официальной статистики, лишь Малайзия и Пакистан.
Несколько лет назад киевское руководство решило рассмотреть возможность запрета на ввоз в страну секонд-хенда. Однако возмущенные украинцы ответили на это массовыми протестными акциями, поэтому ситуация осталась прежней.
Стоит отметить, что по состоянию на конец октября текущего года более 60% украинского авторынка составляли подержанные автомобили.
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