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В Хакасии школьник случайно убил приятеля-студента
30.11.2018 22:39
Фото: rl0.ru
Следственные органы Кяхтинского района Хакасии сообщают о возбуждении уголовного дела по факту непредумышленного убийства студента.
По предварительным данным, в юношу выстрелил школьник.
Трагический инцидент зафиксирован накануне, 29 ноября, в одном из частных домов. В правоохранительные органы поступили сведения об обнаружении тела подростка. Прибыв на место происшествия. сотрудники полиции установили, что погибший студент пришел в гости к знакомому школьнику. Дурачась, юноша выстрелил в своего приятеля. От полученного ранения в голову тот погиб .
Школьник в беседе с оперативниками пояснил, что ранее случайно обнаружил ключ от сейфа, где хранилось охотничье ружье "МР-153" его отца. В нем был лишь один патрон, отметил ребенок. Показывая своему знакомому оружие, он случайно нажал на спусковой крючок.
Сейчас полиция проверяет показания школьника, назначен ряд экспертиз, включая судебно-баллистическую.
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