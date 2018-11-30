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В Хабаровском крае три человека погибли в столкновении с грузовиком
30.11.2018 22:38
Фото: znak.com
Под Хабаровском три человека стали жертвами дорожной аварии с участием грузовика, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".
Со ссылкой на представителей регионального главка ГИБДД отмечается, что погибли все, кто находился в машине марки "Тойота".
К настоящему времени установлено, что водитель легкового автомобиля "Тойота", намереваясь совершить поворот, не пропустил грузовик следовавший во встречном направлении. В результате иномарка столкнулась с многотонным большегрузом. От полученных ранений водитель и два его пассажира скончались на месте.
Расследование по факту ДТП, случившегося в Северном районе Комсомольска-на-Амуре, сейчас активно продолжается, отметили в краевом ведомстве.
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