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В список наследия ЮНЕСКО включили искусство вышивания чакана в Таджикистане
30.11.2018 22:26
Фото: remontzavas.ru
В перечень культурного наследия комиссия ЮНЕСКО решила внести искусство вышивания чакана, издревле распространенное на территории Таджикистана.
Как передает РИА Новости, обновление перечня было одобрено участниками заседания Межправительственного комитета.
По словам представителя национальной комиссии Таджикистана, решение о внесении чакана в список было принято по итогам заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На этот раз ежегодное мероприятие проводилось на Маврикии.
Чакан - старинное искусство создания вышитых узоров, цветов и разнообразнейших символических рисунков, при которых используются сделанные вручную из шерсти нитки ярких оттенков. Способ издревле применяется для украшения хлопковых или шелковых тканей.
Ранее объектами нематериального культурного наследия ЮНЕСКО признала "оши палав"(плов). Блюдо, являющееся традиционным для Таджикистана и широко распространенное по всему миру, является важной частью социально-культурной сферы государства, указывала комиссия.
В этом году список также пополнили регги, херлинг, Чидаоба и Райхосин.
В конце прошлого года культурным достоянием человечества было официально признано искусство приготовления неаполитанской пиццы, которая сохраняет популярность по всему миру на протяжении столетий.
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