Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Арестованы заказчик и организатор совершенного 12 лет назад на Кубани массового убийства

30.11.2018 22:07

Фото: vk.me



На Кубани задержаны заказчик и организатор тройного убийства, которое было совершено двенадцать лет назад, передает агентство "Интерфакс".



Суд уже вынес решение об аресте фигурантов этого резонансного дела.



Преступление было совершено в Дагомысе осенью 2006 года, жертвами стали три человека. В течение двенадцати лет заказчик и исполнитель скрывались от правосудия. В скором времени задержанным предъявят обвинение. Суд уже выдал санкцию на их арест.



По версии следствия, двенадцать лет назад находившийся в Казани И. Тугаров получил "заказ" на убийство нескольких человек. За расправу над жительницей Дагомыса, ее родителями и пятнадцатилетней дочерью киллеру посулили десять тысяч долларов. Согласившись на страшную сделку, Тугаров решил привлечь в совершению преступления знакомого.



Убийцы прибыли на Кубань в октябре 2006 года. Как рассказал следователям ранее задержанный подельник Тугарова, они вместе пытались задушить хозяйку дома в ванной. Позже выяснилось, что женщина тогда потеряла сознание, но осталась жива. Полагая, что убили хозяйку, злоумышленники расстреляли родителей и дочь потерпевшей. Кроме того, они расправились с рабочим, который в тот момент оказался в доме. Пожилого отца хозяйки, который получил ранения, смогли спасти врачи.



Тугаров и его подельник ранее уже были пойманы и осуждены. Тугарова приговорили к пожизненному лишению свободы, а его знакомый проведет за решеткой тринадцать лет.



Автор: Злата Богатова

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