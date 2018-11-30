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Слабовидящий американец потребовал компенсации от журнала Playboy
30.11.2018 21:29
Фото: great-income.ru
Слабовидящий житель Соединенных Штатов решил подать в суд на сайты журнала Playboy, передает РИА Новости.
В своем исковом заявлении Дональд Никсон отметил, что ему не удалось ничего толком рассмотреть ни на одном портале.
Заявитель считает, что оформление сайтов Playboy.com и Playboyshop.com нарушает права американских инвалидов. По его мнению, слепые и слабовидящие пользователи не имеют возможности в полном объеме воспользоваться "продуктами и услугами", что можно расценивать как нарушение американского законодательства.
В своем иске Никсон требует от Playboy сделать материалы на сайтах доступными для слабовидящих пользователей. Кроме того, мужчина хотел бы получить денежную компенсацию, сумма которой пока не называется, отмечает информационный портал TMZ.
В редакции мужского издания, выходящего с середины прошлого века, от каких-либо комментариев по этому поводу пока предпочитают воздерживаться.
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