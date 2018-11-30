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Россиян предупреждают об увеличении числа случаев заражения лихорадкой Денге в Доминикане
30.11.2018 20:58
Фото: ukrnews24.net
Российские дипломаты предупреждают сограждан, планирующих зарубежные путешествия, о росте заболеваемости лихорадкой Денге в Доминикане.
По данным статистики, увеличилось количестве официально зафиксированных случаев.
В Доминиканской Республике отмечается увеличение числа заболевших лихорадкой Денге, предупреждают в ситуационно-кризисном центре (ДСКЦ) отечественного внешнеполитического ведомства. Россиянам, планирующим отдых и зарубежные путешествия, рекомендуется учитывать сложившуюся в этой стране обстановку.
Лихорадка денге относится к остро протекающим вирусным заболеванием. Заражение происходит после укусов комаров Aedes aegypti. Спустя несколько суток пациенты начинают жаловаться на повышение температуры тела, сильные боли в голове, миалгии. При классической форме прогноз в большинстве случаев достаточно благоприятный. Однако при геморрагической форме погибают порядка пятидесяти заразившихся.
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