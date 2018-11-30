ИнтерНовости - новости в стране и мире
Эксперты установили причину смерти 35-летней россиянки, скончавшейся в Индии
Эксперты установили причину смерти 35-летней россиянки, скончавшейся в Индии
Многодетную оренбурженку признали виновной в гибели двух дочек при пожаре
Многодетную оренбурженку признали виновной в гибели двух дочек при пожаре
В Китае задержали «самую красивую преступницу» страны
В Китае задержали «самую красивую преступницу» страны
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На Аляске после сильного землетрясения объявлен режим ЧПНа Аляске после сильного землетрясения объявлен режим ЧП
Продюсер «Битвы экстрасенсов» отреагировала на обвинения бывшего участникаПродюсер «Битвы экстрасенсов» отреагировала на обвинения бывшего участника
Эксперты установили причину смерти 35-летней россиянки, скончавшейся в ИндииЭксперты установили причину смерти 35-летней россиянки, скончавшейся в Индии
Под Саратовом погиб ребенок, гулявший с отцом по льду ВолгиПод Саратовом погиб ребенок, гулявший с отцом по льду Волги
Жертвами удара возглавляемой США коалиции стали более тридцати мирных жителей СирииЖертвами удара возглавляемой США коалиции стали более тридцати мирных жителей Сирии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
Мама - главное слово. Мамы, с праздником!Мама - главное слово. Мамы, с праздником!
Новогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ruНовогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ru
Конкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ruКонкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ru
Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Эксперты установили причину смерти 35-летней россиянки, скончавшейся в Индии


30.11.2018 19:50
Эксперты установили причину смерти 35-летней россиянки, скончавшейся в ИндииФото: livejournal.com

В индийской больнице умерла 35-летняя россиянка, передает агентство "Интерфакс".

Согласно заключению специалистов, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, на фоне которой у женщины случился инфаркт.

ЧП случилось в одной из больниц индийского штата Гоа. Со ссылкой на источники в местных экстренных службах издание Times of India пишет о том, что 35-летнюю россиянку госпитализировали около двух суток назад.

Жительница Ростовской области ранее прибыла на отдых в Гоа в компании супруга и пяти друзей. После посещения ночного клуба женщина пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. В результате пара была вынуждена обратиться в больницу.

В полиции региона отметили, что эксперты уже завершили исследование. Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда, возникший из-за ишемической болезни сердца. Выводы специалистов полностью исключают версию, которая появилась ранее. Информационный портал напоминает о том, что в ряде источников публиковались сведения о том, что россиянка могла погибнуть из-за передозировки наркотиков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 274

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Под Иркутском погиб мужчина, спасавший машину из горящего гаражаПод Иркутском погиб мужчина, спасавший машину из горящего гаража
В Москве после драки в метро задержаны 10 человекВ Москве после драки в метро задержаны 10 человек
Украинские радикалы провели акции у дипмиссий РФ в Киеве и ЛьвовеУкраинские радикалы провели акции у дипмиссий РФ в Киеве и Львове
В Краснодаре застрелен неизвестный, открывший огонь по сотрудникам РосгвардииВ Краснодаре застрелен неизвестный, открывший огонь по сотрудникам Росгвардии
В Псковской области пожар унес жизни шести человек В Псковской области пожар унес жизни шести человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 798


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru