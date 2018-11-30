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Эксперты установили причину смерти 35-летней россиянки, скончавшейся в Индии
30.11.2018 19:50
Фото: livejournal.com
В индийской больнице умерла 35-летняя россиянка, передает агентство "Интерфакс".
Согласно заключению специалистов, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, на фоне которой у женщины случился инфаркт.
ЧП случилось в одной из больниц индийского штата Гоа. Со ссылкой на источники в местных экстренных службах издание Times of India пишет о том, что 35-летнюю россиянку госпитализировали около двух суток назад.
Жительница Ростовской области ранее прибыла на отдых в Гоа в компании супруга и пяти друзей. После посещения ночного клуба женщина пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. В результате пара была вынуждена обратиться в больницу.
В полиции региона отметили, что эксперты уже завершили исследование. Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда, возникший из-за ишемической болезни сердца. Выводы специалистов полностью исключают версию, которая появилась ранее. Информационный портал напоминает о том, что в ряде источников публиковались сведения о том, что россиянка могла погибнуть из-за передозировки наркотиков.
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