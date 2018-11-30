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Под Саратовом погиб ребенок, гулявший с отцом по льду Волги


30.11.2018 19:25
Под Саратовом погиб ребенок, гулявший с отцом по льду ВолгиФото: livejournal.com

Правоохранительные органы Саратовской области проводят проверку по факту гибели пятилетнего ребенка.

По предварительным данным, мальчик провалился под лед на Волге.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в Следственном управлении СКР региона, трагедия случилась на территории одной из туристических баз Зеленого острова. В зимнее время мальчик проживал там вместе со своими родителями, которые работали охранниками.

В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что отец отправился на прогулку с сыном. Оказавшись на тонком льду на Волге, оба провалились в воду. Мужчина сначала предпринимал попытки самостоятельно спасти ребенка, однако ему не удалось вытащить сына. Тогда он обратился к оказавшимся поблизости знакомому и дедушке ребенка.

Мальчика смогли извлечь на поверхность лишь после того, как на воду спустили лодку. К тому времени ребенок уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на вызов спасатели и медики могли лишь констатировать гибель мальчика.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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