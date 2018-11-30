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Израильские эксперты обнаружили на древнем кольце надпись с именем Понтия Пилата
30.11.2018 15:35
Фото: day.az
На древнем кольце из бронзы найдена надпись с именем Понтия Пилата, передает ТАСС.
Открытие сделали израильские ученые, которые исследовали артефакт, найденный полвека назад близ Вифлеема.
Исследуя древнее кольцо, обнаруженное во время раскопок на Западном берегу реки Иордан около пятидесяти лет назад, специалисты смогли рассмотреть надпись "Пилат". Исследователям удалось сделать это лишь после того, как поверхность кольца была тщательно очищена, а затем сфотографирована при помощи специальных фильтров. Работы проводились в лаборатории Управления древностей Израиля.
Кольцо, датируемое I веком нашей эры, использовалось как печать. Отмечается, что оно сделано под оттиском сосуда для вина. Найденная учеными надпись выполнена на греческом языке.
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