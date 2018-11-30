|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Российские пограничники вернули хозяину приплывших из Эстонии лаек
30.11.2018 13:42
Фото: vk.me
Пограничники вернули владельцу трех лаек, которые приплыли из Эстонии.
Как передает РИА Новости, собаки отказывались реагировать на требования хозяина вернуться и устремились в Россию.
Со ссылкой на представителей Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщается о необычном ЧП, случившемся на границе с Россией. Как стало известно, три собаки породы лайка, принадлежащие жителю Эстонии, решили отправиться в Россию.
Обеспокоенный хозяин, которому не удалось вернуть собак, обратился к пограничникам. Мужчина сообщил, что псы переплыли реку Нарва и попали на российскую территорию. В результате эстонская сторона известила российских коллег. Спустя некоторое время пограничники РФ, встретив лаек, поймали их и отправили обратно в Эстонию.
Местоположение собак помогли определить вмонтированные в их ошейники GPS-навигаторы, отметили в ведомстве.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|