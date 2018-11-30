Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Английские археологи убеждены, что нашли Атлантиду

30.11.2018 13:28

Фото: careeraddict.com



Участникам британского исследовательского проекта Merlin Burrows с базой в Северном Йоркшире удалось, по их словам, наконец определить местонахождение Атлантиды, будоражившей умы археологов всего мира на протяжении десятилетий.



Как рассказал руководитель проекта Брюс Блэкберн, ученые воспользовались данными, которые были получены с помощью космических спутников Landsat 5 и Landsat 8.



В результате исследователи определили, что Атлантиду необходимо искать в районе Национального парка Доньяна Испании, передает издание Live Science. Позже специалистам удалось взять пробы почв у руин, где, предположительно, около 10-12 тысячелетий назад располагался храм. Как показал анализ, в прошлом там произошло необычайно мощное цунами. Блэкберн полагает, что имеющаяся у его коллег информация вполне соответствует описанию Платона, который сообщал о гибели Атлантиды примерно в 330 году до нашей эры. По мнению философа, напомнил британский археолог, город был разрушен по воле богов около девяти тысяч лет назад.



Необходимо отметить, что в научном мире заявление британцев вызвало довольно скептические отклики. В частности, исследователи других стран указали на то, что в Испании в прошлом проверяли немало подобных догадок, однако никаких доказательств выявлено не было. Кроме того, существует мнение о том, что сочинение Платона стоит считать лишь аллегорией.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 167

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.11.2018 00:57 В перечень нематериального наследия ЮНЕСКО внесли регги и херлинг

В перечень нематериального наследия ЮНЕСКО внесли регги и херлинг 29.11.2018 11:19 В Лондоне за $2,5 млн ушла с молотка принадлежавшая Ростроповичу виолончель Гваданини

В Лондоне за $2,5 млн ушла с молотка принадлежавшая Ростроповичу виолончель Гваданини 28.11.2018 00:40 По итогам торгов предметами русского искусства выручка дома Christie''''s превысила $9 млн

По итогам торгов предметами русского искусства выручка дома Christie''''s превысила $9 млн 27.11.2018 10:49 Артисты Росгосцирка стали победителями международного фестиваля в Китае

Артисты Росгосцирка стали победителями международного фестиваля в Китае 26.11.2018 13:25 В Риме скончался кинорежиссер Бернардо Бертолуччи