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Английские археологи убеждены, что нашли Атлантиду
30.11.2018 13:28
Фото: careeraddict.com
Участникам британского исследовательского проекта Merlin Burrows с базой в Северном Йоркшире удалось, по их словам, наконец определить местонахождение Атлантиды, будоражившей умы археологов всего мира на протяжении десятилетий.
Как рассказал руководитель проекта Брюс Блэкберн, ученые воспользовались данными, которые были получены с помощью космических спутников Landsat 5 и Landsat 8.
В результате исследователи определили, что Атлантиду необходимо искать в районе Национального парка Доньяна Испании, передает издание Live Science. Позже специалистам удалось взять пробы почв у руин, где, предположительно, около 10-12 тысячелетий назад располагался храм. Как показал анализ, в прошлом там произошло необычайно мощное цунами. Блэкберн полагает, что имеющаяся у его коллег информация вполне соответствует описанию Платона, который сообщал о гибели Атлантиды примерно в 330 году до нашей эры. По мнению философа, напомнил британский археолог, город был разрушен по воле богов около девяти тысяч лет назад.
Необходимо отметить, что в научном мире заявление британцев вызвало довольно скептические отклики. В частности, исследователи других стран указали на то, что в Испании в прошлом проверяли немало подобных догадок, однако никаких доказательств выявлено не было. Кроме того, существует мнение о том, что сочинение Платона стоит считать лишь аллегорией.
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