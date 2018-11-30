|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Тунисе пропала без вести группа французских археологов
30.11.2018 12:11
Фото: turizmsnami.ru
В Тунисе пропали без вести археологи, участвовавшие в раскопках Карфагена, передают зарубежные СМИ.
По данным ряда источников, волонтеры из международного коллектива могут находиться в тюрьме.
В Тунисе пропали археологи, искавшие древние артефакты времен Карфагена. Предположительно, местная полиция потребовала у исследователей передать ей все находки без составления каких-либо официальных протоколов. В результате волонтеров, отказавшихся пойти на это, попросту задержали и бросили в тюрьму.
Отмечается, что близкие археологов, которые пропали несколько месяцев назад, даже не могут получить подтверждения от тунисских властей, что их родственники находятся в заключении. К поискам на сегодняшний день подключились не только французские правоохранители, но и ряд общественных организаций и СМИ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|