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В Тунисе пропала без вести группа французских археологов


30.11.2018 12:11
В Тунисе пропала без вести группа французских археологовФото: turizmsnami.ru

В Тунисе пропали без вести археологи, участвовавшие в раскопках Карфагена, передают зарубежные СМИ.

По данным ряда источников, волонтеры из международного коллектива могут находиться в тюрьме.

В Тунисе пропали археологи, искавшие древние артефакты времен Карфагена. Предположительно, местная полиция потребовала у исследователей передать ей все находки без составления каких-либо официальных протоколов. В результате волонтеров, отказавшихся пойти на это, попросту задержали и бросили в тюрьму.

Отмечается, что близкие археологов, которые пропали несколько месяцев назад, даже не могут получить подтверждения от тунисских властей, что их родственники находятся в заключении. К поискам на сегодняшний день подключились не только французские правоохранители, но и ряд общественных организаций и СМИ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 169

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