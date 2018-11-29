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Трамп отменил встречу с Путиным из-за ситуации в Керченском проливе
10:56
Фото: cloudinary.com
Американский президент отменил встречу с российским коллегой, которая планировалась в столице Аргентины.
Трамп принял решение после доклада о событиях, случившихся в Керченском проливе, передает агентство "Интерфакс".
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Этому предшествовали консультации с влиятельными членов администрации американского лидера, а также изучение последней версии доклада, посвященного инциденту в Керченском проливе.
Отмечается, что среди тех, кто участвовал в обсуждении случившегося, были глава американского Госдепа Майк Помпео, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли.
Позже стало известно, что Трамп также принял решение об отмене встреч с лидерами Турции и Южной Кореи.
Напомним, в прошлые выходные три судна ВМС Украины нарушили правила прохода из Черного в Азовское море. Корабли соседнего государства, пересекли границу и направились в сторону Керченского пролива, не обращая внимание на требования российских пограничников. В результате представителям службы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ пришлось применить оружие. Ранения получили трое украинских военнослужащих. Повреждения не представляют угрозы для жизни, всем своевременно была оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее в Киеве заговорили о том, что Украина попытается добиться закрытия Босфорского пролива для российских кораблей. По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, таким образом Москве дадут понять о последствиях нарушения нормы международного права. Воронченко заговорил на эту тему в ходе Международной конференции по вопросам морской безопасности, которая организована в Киеве. По его словам, украинская сторона собирается указать на пункт 19 конвенции Монтре, согласно которому Турция может перекрыть пролив Босфор для РФ.
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