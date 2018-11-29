Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп отменил встречу с Путиным из-за ситуации в Керченском проливе

10:56

Фото: cloudinary.com



Американский президент отменил встречу с российским коллегой, которая планировалась в столице Аргентины.



Трамп принял решение после доклада о событиях, случившихся в Керченском проливе, передает агентство "Интерфакс".



Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Этому предшествовали консультации с влиятельными членов администрации американского лидера, а также изучение последней версии доклада, посвященного инциденту в Керченском проливе.



Отмечается, что среди тех, кто участвовал в обсуждении случившегося, были глава американского Госдепа Майк Помпео, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли.



Позже стало известно, что Трамп также принял решение об отмене встреч с лидерами Турции и Южной Кореи.



Напомним, в прошлые выходные три судна ВМС Украины нарушили правила прохода из Черного в Азовское море. Корабли соседнего государства, пересекли границу и направились в сторону Керченского пролива, не обращая внимание на требования российских пограничников. В результате представителям службы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ пришлось применить оружие. Ранения получили трое украинских военнослужащих. Повреждения не представляют угрозы для жизни, всем своевременно была оказана необходимая медицинская помощь.



Ранее в Киеве заговорили о том, что Украина попытается добиться закрытия Босфорского пролива для российских кораблей. По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, таким образом Москве дадут понять о последствиях нарушения нормы международного права. Воронченко заговорил на эту тему в ходе Международной конференции по вопросам морской безопасности, которая организована в Киеве. По его словам, украинская сторона собирается указать на пункт 19 конвенции Монтре, согласно которому Турция может перекрыть пролив Босфор для РФ.



Автор: Злата Богатова

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