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Трамп отменил встречу с Путиным из-за ситуации в Керченском проливе


10:56
Трамп отменил встречу с Путиным из-за ситуации в Керченском проливеФото: cloudinary.com

Американский президент отменил встречу с российским коллегой, которая планировалась в столице Аргентины.

Трамп принял решение после доклада о событиях, случившихся в Керченском проливе, передает агентство "Интерфакс".

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Этому предшествовали консультации с влиятельными членов администрации американского лидера, а также изучение последней версии доклада, посвященного инциденту в Керченском проливе.

Отмечается, что среди тех, кто участвовал в обсуждении случившегося, были глава американского Госдепа Майк Помпео, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли.

Позже стало известно, что Трамп также принял решение об отмене встреч с лидерами Турции и Южной Кореи.

Напомним, в прошлые выходные три судна ВМС Украины нарушили правила прохода из Черного в Азовское море. Корабли соседнего государства, пересекли границу и направились в сторону Керченского пролива, не обращая внимание на требования российских пограничников. В результате представителям службы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ пришлось применить оружие. Ранения получили трое украинских военнослужащих. Повреждения не представляют угрозы для жизни, всем своевременно была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее в Киеве заговорили о том, что Украина попытается добиться закрытия Босфорского пролива для российских кораблей. По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, таким образом Москве дадут понять о последствиях нарушения нормы международного права. Воронченко заговорил на эту тему в ходе Международной конференции по вопросам морской безопасности, которая организована в Киеве. По его словам, украинская сторона собирается указать на пункт 19 конвенции Монтре, согласно которому Турция может перекрыть пролив Босфор для РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 233

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