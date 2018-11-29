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В Лондоне продана самая дорогая в мире бутылка виски
29.11.2018 22:44
Фото: livejournal.com
В британской столице ушло с молотка шотландское виски Macallan. Покупатель не пожалел отдать за раритет более полутора миллионов долларов.
Торги проводил аукционный дом Christie's.
Как передает РИА Новости, самой дорогой бутылкой виски в мире теперь может считаться односолодовый Macallan шестидесятилетней выдержки. Спиртное 1926 года в уникальной бутылке, которую расписывал известный ирландский художник Майкл Диллон, было продано с молотка за рекордно высокую цену - покупатель отдал 1,2 миллиона фунтов стерлингов (свыше 1,5 миллиона американских долларов).
Организаторы торгов рассказали, что этот виски разлили по бутылкам в 1986 году. Всего было выпущено сорок штук, и лишь одна из бутылок Macallan была расписана Майклом Диллоном. Художник изобразил на поверхности бутылки созданный в 1700 году исторический дом семейства Макаллан.
Кроме уникального подарочного кейса, который изготовлен из дерева, покупатель вместе с бутылкой получил письмо от Macallan.
Напомним, не так давно в Лондоне состоялся организованный домом Christie's аукцион предметов русского искусства. Организаторы торгов смогли в общей сложности выручить свыше девяти миллионов долларов. Наиболее дорогостоящим лотом, как и предполагали эксперты, стала императорская фарфоровая ваза, в прошлом находившаяся в частной коллекции в Испании.
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