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На Урале со школьной выставки для проверки изъяли рисунки с ЛГБТ парами
29.11.2018 22:12
Фото: blogspot.com
В Екатеринбурге проводится по факту конкурса, посвященного толерантности, который проводился в одной из школ уральской столицы.
Как передает РИА Новости, из учебного заведения были изъяты семнадцать рисунков.
По данным региональных СМИ, конкурс проводился в школе №115. Детям было предложено нарисовать плакаты на тему толерантности, в частности, отношения к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Позднее в учебном заведении прошла выставка рисунков.
Как сообщает информационное агентство "Ура.ру", в местном департаменте образования администрации, прокомментировав инцидент, заявили о том, что в указанной школе не было рисунков, которые бы могли пропагандировать не самые традиционные ценности. Вместе с тем, с учителем, который выступил в качестве инициатора проведения конкурса, уже провели разъяснительную работу.
После того, как в уральских СМИ распространились сообщения о необычном конкурсе, случившимся заинтересовалась и полиция. В результате в школу № 115 выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №15 УМВД РФ по Екатеринбургу. Как пояснила полицейским руководитель образовательного учреждения, конкурс был приурочен к международному дню толерантности.
Правоохранители после беседы с администрацией школы изъяли семнадцать детских рисунков, которые предстоит проанализировать экспертам. Процессуальное решение о дальнейшем расследовании примут по итогам проверки.
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