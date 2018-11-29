Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Режиссера Бессона обвинили в сексуальных домогательствах еще пять женщин

29.11.2018 20:58

Фото: golosiyiv.kiev.ua



Растет число женщин, обвинивших известного французского режиссера и сценариста Люка Бессона в сексуальных домогательствах, передают зарубежные СМИ.



Как стало известно, еще пять дам заявили, что пострадали от действий кинематографиста.



По данным THR, в адрес постановщика "Пятого элемента", "Леона" и целого ряда других популярных картин высказали обвинения еще пять женщин. По их словам, они в свое время пострадали от сексуальных домогательств, насилия и других форм половых притеснений. Имена женщин, выступивших с обвинениями, пока не называются. Известно лишь, что среди них есть две студентки его школы-студии Cite du Cinema Люка Бессона и бывшая сотрудница компании EuropaCorp., сооснователем которой является кинематографист.



В прессе также появились признания бывшей помощницы Бессона, пожелавшей сохранить анонимность. Она обвинила режиссера в принуждении к сексуальным отношениям, после которых он преследовал женщину на работе, и даже допускал шантаж, угрожая раскрыть их связь.



Напомним, минувшей весной с обвинениями в адрес Бессона выступила его бывшая возлюбленная Сэнд Ван Рой. По словам актрисы, в последний раз интимные отношения состоялись без ее согласия - она была без сознания, а режиссер якобы этим воспользовался в одном из номеров "знаменитого парижского отеля Bristol - в паре шагов от Елисейских полей".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 246

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.11.2018 18:16 Квентин Тарантино тайно женился в Лос-Анджелесе

Квентин Тарантино тайно женился в Лос-Анджелесе 29.11.2018 08:41 Бывший участник «Битвы экстрасенсов» назвал стоимость выхода в финал шоу

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» назвал стоимость выхода в финал шоу 29.11.2018 07:45 SEREBRO скоро обновит состав

SEREBRO скоро обновит состав 28.11.2018 16:55 Цыганов пришел на премьеру своего нового фильма со Снигирь

Цыганов пришел на премьеру своего нового фильма со Снигирь 28.11.2018 16:26 Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes стала Кайли Дженнер