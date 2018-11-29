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Режиссера Бессона обвинили в сексуальных домогательствах еще пять женщин
29.11.2018 20:58
Фото: golosiyiv.kiev.ua
Растет число женщин, обвинивших известного французского режиссера и сценариста Люка Бессона в сексуальных домогательствах, передают зарубежные СМИ.
Как стало известно, еще пять дам заявили, что пострадали от действий кинематографиста.
По данным THR, в адрес постановщика "Пятого элемента", "Леона" и целого ряда других популярных картин высказали обвинения еще пять женщин. По их словам, они в свое время пострадали от сексуальных домогательств, насилия и других форм половых притеснений. Имена женщин, выступивших с обвинениями, пока не называются. Известно лишь, что среди них есть две студентки его школы-студии Cite du Cinema Люка Бессона и бывшая сотрудница компании EuropaCorp., сооснователем которой является кинематографист.
В прессе также появились признания бывшей помощницы Бессона, пожелавшей сохранить анонимность. Она обвинила режиссера в принуждении к сексуальным отношениям, после которых он преследовал женщину на работе, и даже допускал шантаж, угрожая раскрыть их связь.
Напомним, минувшей весной с обвинениями в адрес Бессона выступила его бывшая возлюбленная Сэнд Ван Рой. По словам актрисы, в последний раз интимные отношения состоялись без ее согласия - она была без сознания, а режиссер якобы этим воспользовался в одном из номеров "знаменитого парижского отеля Bristol - в паре шагов от Елисейских полей".
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