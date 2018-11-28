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В Италии арестовали выходца из Палестины, планировавшего отравить крысиным ядом целый город
00:32
Фото: klamm.de
Итальянская полиция задержала террориста, намеревавшегося отравить систему водоснабжения Сардинии.
По данным правоохранителей, злоумышленник связан с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, деятельность организации официально запрещена в России и ряде других стран).
Как передает газета Corriere della Sera, в распоряжении полицейских оказались сведения о готовящемся теракте, после чего на территории провинции Макомер был задержан 38-летний уроженец Палестины. Подозреваемый ранее оформил официальное разрешение на проживание в Италии, а также имел при себе палестинские документы.
Отмечается, что спецоперацию проводили сотрудники Центрального подразделения оперативной безопасности. Готовясь к задержанию, стражи правопорядка оцепили весь район и применяли спецсредства. В результате уроженец Палестины был пойман в коммуне Нуоро, когда ехал в собственном фургоне.
Как полагают итальянские следователи, злоумышленник намеревался отравить воду в целом городе, добавив в нее средства для травли грызунов.
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