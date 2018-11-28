Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter По делу о смерти актера Марьянова предъявлено обвинение директору подмосковного центра

28.11.2018 22:30

Фото: triboona.ru



Директору центра реабилитации "Феникс", действовавшего в Подмосковье, предъявили обвинение по делу о гибели известного российского актера Дмитрия Марьянова.



Актер скончался осенью прошлого года, когда его пытались доставить в больницу. Однако когда сотрудники центра прибыли в медицинское учреждение, Марьянов уже был мертв.



Как рассказала официальный представитель областного главка СКР Ольга Врадий, руководителю реабилитационного центра "Феникс" предъявили обвинение в том, что организация оказывала услуги, которые не отвечали требованиям безопасности. Врадий подчеркнула, что речь в данном случае идет именно о незаконном оказании медуслуг, на которые центр не имел ни лицензии, ни каких-либо законных оснований. Неправомерные действия, по версии следствия, повлекли за собой по неосторожности смерть артиста.



По словам Врадий, соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, передает агентство "Интерфакс".



Представительница СКР не стала назвать имени фигурантки этого резонансного дела, которой предъявили обвинения. Однако в ряде источником появились сведения о том, что имеется в виду Оксана Богданова. В прошлом она не раз пыталась комментировать события, предшествовавшие гибели известного артиста. По словам Богдановой, в центре не оказывали никаких медицинских услуг, используя исключительно психотерапию.



В ходе расследования выяснилось, что Дмитрий Марьянов приехал в подмосковный центр "Феникс" 6 октября прошлого года. Пока актер находился у них, сотрудники, не выяснив предварительно наличия каких-либо заболеваний и противопоказаний, вплоть до 15 октября вводили ему внутримышечно различные лекарства. Артист при этом не раз жаловался на ухудшение состояния, однако ему даже не пытались вызвать скорую помощь.



Учитывая, что на тот момент у Марьянова уже имелись явные показания для экстренной госпитализации, в центре его лишали права на своевременную и квалифицированную медицинскую помощь, подчеркнула Врадий. В результате время было упущено, и когда в центре наконец поняли, что артисту плохо и повезли его в одну из больниц подмосковной Лобни, 47-летний Марьянов умер в дороге.



Автор: Злата Богатова

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