ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Якутии шахтер оказался под завалами после обрушения горной породы
В Якутии шахтер оказался под завалами после обрушения горной породы
В США от тяжелой болезни умер создатель мультфильма о Губке Бобе Стивен Хилленберг
В США от тяжелой болезни умер создатель мультфильма о Губке Бобе Стивен Хилленберг
В Ростове-на-Дону представили прибор для диагностики рака на ранних стадиях
В Ростове-на-Дону представили прибор для диагностики рака на ранних стадиях
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
По делу о смерти актера Марьянова предъявлено обвинение директору подмосковного центраПо делу о смерти актера Марьянова предъявлено обвинение директору подмосковного центра
В одном из районов Мосула после изгнания ИГ найдены останки 1,9 тыс. человекВ одном из районов Мосула после изгнания ИГ найдены останки 1,9 тыс. человек
В Якутии шахтер оказался под завалами после обрушения горной породыВ Якутии шахтер оказался под завалами после обрушения горной породы
Ассанжа вынудили расстаться с котомАссанжа вынудили расстаться с котом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
Мама - главное слово. Мамы, с праздником!Мама - главное слово. Мамы, с праздником!
Новогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ruНовогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ru
Конкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ruКонкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ru
Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В одном из районов Мосула после изгнания ИГ найдены останки 1,9 тыс. человек


28.11.2018 21:59
В одном из районов Мосула после изгнания ИГ найдены останки 1,9 тыс. человекФото: primedia.co.za

В иракском Мосуле, который долгое время находился под контролем террористов, найдены тела примерно 1,9 тысяч жертв боевиков.

Останки были извлечены из-под руин на западе города, сообщает новостной портал Akhbar Al-Iraq.

Со ссылкой на источник в иракском Управлении гражданской обороны отмечается, что тела 1,9 тысяч людей были найдены в западной части второго по величине города страны. Работы по разбору руин начались там летом прошлого года, сразу после того, как из Мосула выбили боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки в РФ официально запрещена).

Боевики захватили Мосул в середине 2014 года, после чего он в течение нескольких лет считался их главным оплотом на территории Ирака. В июле прошлого года правительственным войскам при поддержке международной коалиции удалось полностью освободили город от экстремистов.

В прошлом в Мосуле и его пригородах военные уже находили массовые захоронения мирных жителей. В частности, незадолго до освобождения города там обнаружили останки десятков людей, в том числе, более двадцати женщин. В феврале прошлого года около трассы, которая соединяет Багдад и Мосул, была обнаружена общая могила с останками примерно четырех тысяч жертв террористов.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

На севере Канады медведь растерзал женщину с грудным ребенкомНа севере Канады медведь растерзал женщину с грудным ребенком
В одном из районов Мосула после изгнания ИГ найдены останки 1,9 тыс. человекВ одном из районов Мосула после изгнания ИГ найдены останки 1,9 тыс. человек
В Иркутской области погиб водитель Lexus, протаранивший БТР в армейской колоннеВ Иркутской области погиб водитель Lexus, протаранивший БТР в армейской колонне
Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes стала Кайли ДженнерСамой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes стала Кайли Дженнер
Трамп высказался об инциденте в Керченском проливеТрамп высказался об инциденте в Керченском проливе

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 798


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru