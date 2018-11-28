Новости шоу-бизнеса

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В одном из районов Мосула после изгнания ИГ найдены останки 1,9 тыс. человек
28.11.2018 21:59
Фото: primedia.co.za
В иракском Мосуле, который долгое время находился под контролем террористов, найдены тела примерно 1,9 тысяч жертв боевиков.
Останки были извлечены из-под руин на западе города, сообщает новостной портал Akhbar Al-Iraq.
Со ссылкой на источник в иракском Управлении гражданской обороны отмечается, что тела 1,9 тысяч людей были найдены в западной части второго по величине города страны. Работы по разбору руин начались там летом прошлого года, сразу после того, как из Мосула выбили боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки в РФ официально запрещена).
Боевики захватили Мосул в середине 2014 года, после чего он в течение нескольких лет считался их главным оплотом на территории Ирака. В июле прошлого года правительственным войскам при поддержке международной коалиции удалось полностью освободили город от экстремистов.
В прошлом в Мосуле и его пригородах военные уже находили массовые захоронения мирных жителей. В частности, незадолго до освобождения города там обнаружили останки десятков людей, в том числе, более двадцати женщин. В феврале прошлого года около трассы, которая соединяет Багдад и Мосул, была обнаружена общая могила с останками примерно четырех тысяч жертв террористов.
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