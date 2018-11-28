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В США от тяжелой болезни умер создатель мультфильма о Губке Бобе Стивен Хилленберг
28.11.2018 16:16
Фото: blogspot.com
В США скончался известный аниматор Стивен Хилленберг.
Создателю знаменитого мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные штаны" было лишь пятьдесят семь лет.
Как пишут американские СМИ, в марте прошлого года у Стивена Хилленберга диагностировали серьезное заболевание центральной нервной системы. Предположительно, именно боковой амиотрофический склероз и стал причиной его кончины.
На печальное известие одним из первых отозвался телевизионный канал Nickelodeon, на протяжении многих лет показывавший анимационный сериал о приключениях Губки Боба и его друзей. Представители компании с грустью отреагировали на смерть аниматора и отметили, что проведут минуту молчания в память о Стивене Хилленберге.
Стивен Хилленберг в прошлом занимался морской биологией, однако в 1987 году всерьез увлекся созданием мультфильмов. Первый эпизод ленты "Губка Боб Квадратные Штаны", ставший впоследствии популярным во всем мире, зрители увидели весной 1999 года.
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