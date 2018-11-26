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Правозащитники готовят запрос в прокуратуру о «женском обрезании» в клиниках Москвы
21:58
Фото: medikforum.ru
В Генпрокуратуру России в ближайшее время будет подано обращение, связанное с так называемым "женским обрезанием".
По данным российских СМИ, эту варварскую операцию могли проводить в нескольких клиниках Москвы.
Как стало известно, соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру готовит фонд "Правовая инициатива". Правозащитники отреагировали на информацию, которая ранее распространилась в СМИ. По данным ряда источников, в московских клиниках проводят так называемое "женское обрезание".
Адвокаты намерены подать официальный запрос о законности подобного рода хирургических вмешательств, отметила представитель фонда Ксения Бабич. Как передает агентство "Интерфакс", сейчас правозащитники продолжают активно собирать сведения.
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