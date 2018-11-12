Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На озере Байкал спасен мужчина, почти сутки дрейфовавший с собакой на перевернутой из-за шторма лодке

09:49

Фото: 29y.ru



В Бурятии спасен житель Северобайкальского района, попавший в шторм на озере Байкал. После того, как его лодка перевернулась, мужчина около суток дрейфовал на ней вместе с одной из своих собак.



Другой пес, попытавшись доплыть до берега, погиб.



Как рассказали в пресс-службе Байкальского-поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России, ЧП случилось в минувшие выходные, когда житель поселка Нижнеангарск, взяв с собой двух собак, на лодке "Обь-М" направился к зимовью на мысе Бирокан. Из-за резко усилившегося ветра очередной волной лодку, у которой к тому времени заглох мотор, перевернуло.



Одна из собак, попытавшись плыть в направлении берега, погибла, рассказал позже мужчина. Сам же он вместе со вторым псом смог забраться на перевернутую лодку. К счастью, через несколько часов мужчина оказался в зоне с достаточно стабильной помощью, чтобы обратиться в экстренные службы - имевшийся при нем сотовый телефон не промок.



Сотрудники ведомства выдвинулись на помощь сразу же, но в условиях высоких волн и риска обледенения катера сначала они были вынуждены двигаться лишь вдоль береговой линии. Лишь после полудня им удалось продвинуться вглубь моря, где они наконец обнаружили мужчину. На расстоянии около 7,5 километров от мыса Немнянка он дрейфовал на перевернутой лодке вместе со своей собакой.



Позже стало известно, что лодка обшита деревом, а бакены забиты пенопластом, поэтому плавсредство, перевернувшись, превратилось в своеобразный плот. Лишь благодаря этому мужчине удалось спастись. Судя по тому, что он отказался от предложенной ему госпитализации, в результате ЧП местный житель особых травм не получил.



В настоящее время мужчина уже находится в Нижнеангарске.



Автор: Злата Богатова

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