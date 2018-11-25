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Названы российские города с самым высоким качеством жизни
13:07
Фото: expert.ru
Определены российские города с наиболее высоким качеством жизни.
Во главе рейтинга, подготовленного экспертами Финансового университета при правительстве РФ, в этом году оказалась Тюмень.
На почетном втором месте разместился Грозный, тогда как российская столица замыкает тройку лидеров. В Топ-10 также вошли Казань, Сочи, Екатеринбург, Петербург, Череповец, Тула, Сургут.
По мнению авторитетных экспертов, на сегодняшний день Тюмень можно считать лидером среди городов РФ по уровню качества жизни. В комментарии к результатам исследования, опубликованном на портале вуза, указано, что при составлении рейтинга легли социологические опросы, проводившиеся в 78 городах.
Исследования охватывали населенные пункты, где проживает свыше 250 тысяч человек. Кроме того, использовались официальные данные Росстата, а также эксперты анализировали некоторую другую информацию, которая позволяла им сделать выводы о настроениях жителей разных городов нашей страны.
Отмечается, что итоговый индекс уровня жизни складывался из оценок, которые жители давали эффективности деятельности местной администрации, качеству медицины, развития культурно-образовательной сферы, а также состоянию дорог и некоторым другим критериям.
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