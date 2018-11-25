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В Хакасии пропали четверо туристов, катавшихся на снегоходах


25.11.2018 16:42
В Хакасии пропали четверо туристов, катавшихся на снегоходахФото: popgun.ru

В Хакасии ведутся поиски туристов, пропавших во время катания на снегоходах.

Как передают региональные СМИ, поиски осуществляет Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд.

Поисково-спасательные мероприятия проводятся близ населенного пункта Приисковый, который расположен на территории Орджоникидзевского района. Туристы пропали в минувшую субботу, 24 ноября, отмечается со ссылкой на представителей ГУ МЧС республики.

Сигнал об исчезновении четырех человек, двое из которых являются жителями Красноярского края, поступил в экстренные службы от мужчины, сдававшего приезжим жилье. Он отметил, что туристы проводили время, катаясь на снегоходах, после чего не пришли ночевать.

В поисках сейчас задействовано восемь сотрудников МЧС, привлечено две единицы спецтехники. Кроме того, в зоне поиска находятся волонтеры на снегоходах. Метеорологическая обстановка в районе ЧП пока не позволяет применять авиацию, отметили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 212

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