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В Алеппо от химатаки пострадали 107 человекВ Алеппо от химатаки пострадали 107 человек
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В Алеппо от химатаки пострадали 107 человек


11:53
В Алеппо от химатаки пострадали 107 человекФото: misanec.ru

В сирийском Алеппо более ста человек пострадали в результате атаки террористов, которые использовали хлор.

О последствиях инцидента рассказывает информационное агентство SANA.

Правительственный телевизионный канал Syria уточняет, что под обстрел боевиков попала оживленная торговая улица Нил. В выходной день там было много горожан, которые прогуливались с семьями. Кроме того, снаряды попали в расположенные рядом кварталы Эль-Халидия и Джамият-эз-Захра. Медицинская помощь понадобилась 107 жителям Алеппо. Врачи диагностировали у них удушье легкой и средней степени. Среди пострадавших - по меньшей мере восемь детей.

По мнению начальника полицейского управления Алеппо, к атаке причастны боевики "Джебхат ан-Нусры" (деятельность этой террористической группировки официально запрещена в РФ).

Случившееся уже прокомментировали в Москве. Как заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, судя по симптомам, которые врачи зафиксировали у пострадавших, террористы обстреливали жилые кварталы снарядами с хлором.

По словам Конашенкова, в Алеппо уже прибыли российские военные химики. Генерал пояснил, что специалистам предстоит провести "тщательный мониторинг обстановки вокруг Идлибской зоны деэскалации". За обстановку в ней, согласно ранее достигнутым договоренностям, несет ответственность турецкая сторона.

Автор: Злата Богатова

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