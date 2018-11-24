Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Алеппо от химатаки пострадали 107 человек

11:53

Фото: misanec.ru



В сирийском Алеппо более ста человек пострадали в результате атаки террористов, которые использовали хлор.



О последствиях инцидента рассказывает информационное агентство SANA.



Правительственный телевизионный канал Syria уточняет, что под обстрел боевиков попала оживленная торговая улица Нил. В выходной день там было много горожан, которые прогуливались с семьями. Кроме того, снаряды попали в расположенные рядом кварталы Эль-Халидия и Джамият-эз-Захра. Медицинская помощь понадобилась 107 жителям Алеппо . Врачи диагностировали у них удушье легкой и средней степени. Среди пострадавших - по меньшей мере восемь детей.



По мнению начальника полицейского управления Алеппо , к атаке причастны боевики " Джебхат ан-Нусры" (деятельность этой террористической группировки официально запрещена в РФ).



Случившееся уже прокомментировали в Москве. Как заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков , судя по симптомам, которые врачи зафиксировали у пострадавших, террористы обстреливали жилые кварталы снарядами с хлором.



По словам Конашенкова , в Алеппо уже прибыли российские военные химики. Генерал пояснил, что специалистам предстоит провести "тщательный мониторинг обстановки вокруг Идлибской зоны деэскалации". За обстановку в ней, согласно ранее достигнутым договоренностям, несет ответственность турецкая сторона.



Автор: Злата Богатова

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