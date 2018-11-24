Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Анна Нетребко впервые выступит дуэтом с Юсифом Эйвазовым

24.11.2018 22:31

Фото: bokudjava.ru



В Большом театре впервые споют дуэтом Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, передают российские СМИ.



Солисты ведущих оперных театров, которые также являются супругами, собираются представить свою новую программу уже в понедельник, 26 ноября.



Выступление на Исторической сцене будет первым дуэтом звезд мировой оперы. В Большом театре Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов представят новый проект Verdi Gala. В программу включены виртуозные арии великого итальянского композитора. Концерт, надеются организаторы, может оказаться большим подарком для поклонников оперного искусства и любителей музыкальной классики.



В начале года Анна Нетребко, узнав о крайне высокой стоимости билетов на ее концерт с Юсифом Эйвазовым, пригрозила вообще не выступать в российской столице. Учитывая это, организаторы сейчас приложили максимум усилий, чтобы цены были доступными. В результате поклонники творчества оперных звезд получили возможность купить билеты стоимостью от 550 рублей на официальном портале Большого театра.



Напомним, 7 февраля в Концертном зале им. П.И. Чайковского состоялся вечер, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского. В исполнении Нетребко и Эйвазова тогда прозвучали арии из постановок "Макбет", "Аида" и других известнейших произведений. Публике также были представлены сочинения Леонкавалло, Римского-Корсакова и Чайковского. Как выяснилось позднее, за вход на концерт любителям искусства предлагалось заплатить около полутора сотен тысяч рублей. Узнав об этом, возмущенная певица обратилась к устроителям выступлений на свой странице в соцсети Instagram, подвергнув их деятельность резкой критике.



Автор: Злата Богатова

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