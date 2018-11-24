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Названа лучшая российская пьеса 2018 года
24.11.2018 17:29
Фото: livejournal.com
В Москве оглашены имена победителей конкурса драматургов "Кульминация".
Главный приз достался "Горке" Алексея Житковского, которая была признана лучшей пьесой 2018 года в России.
Как сообщает ТАСС, вечером минувшей пятницы в столице провели церемонию награждения победителей объединенного конкурса современной драматургии "Кульминация". Имена лауреатов называли в театральном центре "На Страстном". Жюри также присудило награды пьесам "Мама, мне оторвало руку" Марии Конторович и "Исход" Полины Бородиной.
Как отмечают организаторы конкурса "Кульминация", они стараются выявлять самые яркие пьесы отечественных драматургов, донося их как до профессионалов, так и любителей современного театрального искусства.
В программу церемонии вошел объединенный спектакль, подготовленный по мотивам произведений лауреатов "Мастерской Дмитрия Брусникина". Постановку представила худрук театра "Практика" Марина Брусникина.
В этом году конкурс было решено посвятить памяти худрука "Практики" Дмитрия Брусникина, который скончался летом этого года. Церемонию открыли показом интервью с режиссером, который в прошлом многократно подчеркивал стремление работать с "живым театром". По словам Брусникина, "нельзя закрыться от мира железными дверями".
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