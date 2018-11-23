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В Москве при сносе бизнес-центра конструкции упали на проезжую часть
11:36
Фото: vk.me
В Москве в ходе демонтажа заброшенного бизнес-центра часть конструкций рухнула на проезжую часть, где в тот момент были машины.
Как сообщают СМИ, ЧП случилось на севере российской столицы.
По данным телевизионного канала НТВ, инцидент случился на улице Красная Сосна, на севере города. В ходе работ по демонтажу высотного здания, где в прошлом располагался бизнес-центр "Северянин". конструкции рухнули прямо на дорогу.
Судя по кадрам, которые были сделаны на месте происшествия и уже распространились в Сети, строение в считанные секунды практически сложилось пополам. Сразу после этого на проезжую часть, где в тот момент был автотранспорт, полетели фрагменты и обломки конструкций.
Канал отмечает, что водители автомобилей успели отреагировать на возникшую угрозу и затормозили до того, как на дорогу опустилось облако пыли. Сведений о пострадавших из официальных источников пока не поступало.
После завершения мероприятий по сносу "Северянина" на этой территории предполагается возвести жилой комплекс.
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