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В Иркутской области погиб водитель Lexus, протаранивший БТР в армейской колонне
10:41
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Иркутской области проводят проверку по факту гибели водителя Lexus GS300.
Машина, прорвав армейское оцепление, врезалась на большой скорости в БТР и воспламенилась. Водитель от полученных ранений скончался на месте.
Смертельное ДТП случилось в прошлый четверг, 22 ноября, в вечернее время, близ населенного пункта Жердовка. Автотрассу около деревни перекрыла военная автоинспекция, но водитель Lexus, вероятно, не собирался ждать, когда проезжая часть будет свободна. Решив не дожидаться, пока проезд вновь будет открыт, водитель прорвал отцепление. При этом иномарка чуть не сбила контрактника, пытавшегося вновь и вновь объяснить водителю, что необходимо подождать прохода колонны.
В головном БТР высказали идею мягко оттеснить его к обочине, как это уже не раз делали ранее, рассказывают невольные очевидцы ЧП. После того, как был отдан приказ принять колонне вправо и пропустить Lexus, водитель начал резко набирать скорость. Как передают региональные СМИ, в момент аварии автомобиль двигался на скорости не менее 170 километров в час.
В результате иномарку, на полном ходу врезавшуюся в БРТ, который замыкал колонну, выбросило на обочину. Автомобиль сразу же загорелся вместе с водителем, не успевшим покинуть салон.
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