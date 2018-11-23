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Премьер Пакистана решил опровергнуть существование Иисуса Христа
23.11.2018 23:45
Фото: bishwabarta.com
Пакистанский премьер решил вычеркнуть Иисуса Христа из истории человечества, передают зарубежные СМИ.
Как заявил Имран Хан, Иисус не упоминается в каких-либо исторических документах, в отличие от Моисея.
По словам Имрана Хана, в истории человечества отсутствуют упоминания об Иисусе Христе. Выступая на конференции, приуроченной ко дню рождения пророка Мохаммеда, пакистанский премьер подчеркнул, что "Моисей удостоился некоторых упоминаний".
На слова премьера уже с возмущением отреагировали множество представителей общественности, включая исламских деятелей, отмечает The Times of India. Хана обвиняли в невежестве и глупости. В числе тех, кто первым отреагировал с негодованием на слова премьера, был Ахсан Икбал, возглавляющий Пакистанскую мусульманскую лигу . По его словам, в Коране, священном для мусульман, имеются многочисленные ссылки на Иисуса Христа.
За несколько дней до высказываний в Исламабаде пакистанский политик говорил о том, что современным деятелям стоило бы брать пример с Адольфа Гитлера. Хан заявил об этом, когда шла речь о том, что нужно менять тактику.
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