Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Премьер Пакистана решил опровергнуть существование Иисуса Христа

23.11.2018 23:45

Фото: bishwabarta.com



Пакистанский премьер решил вычеркнуть Иисуса Христа из истории человечества, передают зарубежные СМИ.



Как заявил Имран Хан, Иисус не упоминается в каких-либо исторических документах, в отличие от Моисея.



По словам Имрана Хана, в истории человечества отсутствуют упоминания об Иисусе Христе. Выступая на конференции, приуроченной ко дню рождения пророка Мохаммеда, пакистанский премьер подчеркнул, что "Моисей удостоился некоторых упоминаний".



На слова премьера уже с возмущением отреагировали множество представителей общественности, включая исламских деятелей, отмечает The Times of India. Хана обвиняли в невежестве и глупости. В числе тех, кто первым отреагировал с негодованием на слова премьера, был Ахсан Икбал, возглавляющий Пакистанскую мусульманскую лигу . По его словам, в Коране, священном для мусульман, имеются многочисленные ссылки на Иисуса Христа.



За несколько дней до высказываний в Исламабаде пакистанский политик говорил о том, что современным деятелям стоило бы брать пример с Адольфа Гитлера. Хан заявил об этом, когда шла речь о том, что нужно менять тактику.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 115

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