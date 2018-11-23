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Видео: Дольче и Габбана принесли извинения китайскому народу
23.11.2018 18:25
Фото: caravan.kz
Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана извинились перед китайским народом после того, как их бренд Dolce&Gabbana оказался в центре крупного скандала.
В своем обращении дизайнеры, обвиненные в расизме и сексизме, даже заговорили на китайском языке.
Основатели известного итальянского модного дома Dolce&Gabbana (D&G) официально извинились перед китайским народом, передает ТАСС. Громкий скандал разразился несколько дней назад из-за оскорбительных высказываний Стефано Габбана. В Сети распространилось видео, где дизайнер якобы крайне нелицеприятно отзывается как о Китае, так и его культуре, а также в резкой форме критикует блюда национальной кухни этой страны.
Видеобращение, которое было совместно записано Стефано Габбана и Доменико Дольче, опубликовали сегодня на официальном аккаунте D&G в местной соцсети Weibo. По словам модельеров, они придают своему заявлению большое значение. При этом дизайнеры принесли "глубочайшие извинения китайскому народу" по всей планете.
Извинившись, итальянские модельеры выразили надежду, что в Китае простят им скудные знания о культуре страны. Дольче и Габбана также заявили, что "всегда горячо любили Китай". Они множество раз посещали КНР, и с каждым разом китайская культура им нравилась все больше. Вместе с тем, им "необходимо еще многому научиться", - отметили дизайнеры.
Обращение записано на итальянском языке и сопровождалось субтитрами на китайском, но в конце минутного ролика модельеры перешли на язык тех, к кому обращались. Основатели модного дома одновременно сказали "простите" по-китайски и пообещали, что в будущем такого не повторится.
Ранее из-за скандала, который разгорелся из-за неудачного рекламного ролика, сорвался запланированный на 21 ноября показ Dolce&Gabbana показ в Шанхае. Подлили масла в огонь и последовавшие вскоре скриншоты сообщений, где Стефано Габбана называет китайцев глупыми, а также позволяет себе другие нелицеприятные заявления.
Модельеры уже публиковали совместное заявление в Instagram, где говорили о глубоком сожалении из-за отмены показа. По их словам, они готовили грандиозное шоу специально для Китая. Однако в китайских СМИ обратили внимание лишь на отсутствие даже намека на извинения. Вскоре самые крупные торговые интернет-площадки Китая сняли продукцию D&G с продажи.
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