Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Видео: Дольче и Габбана принесли извинения китайскому народу

23.11.2018 18:25

Фото: caravan.kz



Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана извинились перед китайским народом после того, как их бренд Dolce&Gabbana оказался в центре крупного скандала.



В своем обращении дизайнеры, обвиненные в расизме и сексизме, даже заговорили на китайском языке.



Основатели известного итальянского модного дома Dolce&Gabbana (D&G) официально извинились перед китайским народом, передает ТАСС. Громкий скандал разразился несколько дней назад из-за оскорбительных высказываний Стефано Габбана. В Сети распространилось видео, где дизайнер якобы крайне нелицеприятно отзывается как о Китае, так и его культуре, а также в резкой форме критикует блюда национальной кухни этой страны.



Видеобращение, которое было совместно записано Стефано Габбана и Доменико Дольче, опубликовали сегодня на официальном аккаунте D&G в местной соцсети Weibo. По словам модельеров, они придают своему заявлению большое значение. При этом дизайнеры принесли "глубочайшие извинения китайскому народу" по всей планете.



Извинившись, итальянские модельеры выразили надежду, что в Китае простят им скудные знания о культуре страны. Дольче и Габбана также заявили, что "всегда горячо любили Китай". Они множество раз посещали КНР, и с каждым разом китайская культура им нравилась все больше. Вместе с тем, им "необходимо еще многому научиться", - отметили дизайнеры.



Обращение записано на итальянском языке и сопровождалось субтитрами на китайском, но в конце минутного ролика модельеры перешли на язык тех, к кому обращались. Основатели модного дома одновременно сказали "простите" по-китайски и пообещали, что в будущем такого не повторится.



Ранее из-за скандала, который разгорелся из-за неудачного рекламного ролика, сорвался запланированный на 21 ноября показ Dolce&Gabbana показ в Шанхае. Подлили масла в огонь и последовавшие вскоре скриншоты сообщений, где Стефано Габбана называет китайцев глупыми, а также позволяет себе другие нелицеприятные заявления.



Модельеры уже публиковали совместное заявление в Instagram, где говорили о глубоком сожалении из-за отмены показа. По их словам, они готовили грандиозное шоу специально для Китая. Однако в китайских СМИ обратили внимание лишь на отсутствие даже намека на извинения. Вскоре самые крупные торговые интернет-площадки Китая сняли продукцию D&G с продажи.







Автор: Злата Богатова

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