Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Режиссер Годар заявил, что не может сотрудничать с Эрмитажем из-за дела Сенцова

13:32

Фото: screenanarchy.com



Жан-Люк Годар отказался от сотрудничества с Эрмитажем, передает агентство "Интерфакс".



Как пояснил кинематографист, он следит за судьбой украинского коллеги Олега Сенцова. По словам Годара, сейчас он просто "не вправе" ехать в Петербург, учитывая сложившуюся ситуацию.



Выдающийся режиссер Жан-Люк Годар решил отказаться от совместного проекта с Эрмитажем в связи с делом Олега Сенцова. Как указывает пресс-служба российского музея, ранее предложение о сотрудничестве поступило со стороны французских партнеров. Зарубежные представители настаивали на том, чтобы Эрмитаж осуществил совместный проект с Жаном-Люком Годаром. Однако когда в музее выразили согласие и начали переговоры о приезде режиссера в Петербург, Годар отказался от участия.



По словам кинематографиста, сейчас он считает себя не вправе посетить Петербург, учитывая дело Олега Сенцова. Годар при этом отметил, что продолжает следить за тем, как развиваются события. Ранее предполагалось, что Жан-Люк Годар может приехать в Санкт-Петербург уже в декабре.



Украинский режиссер и литератор Олег Сенцов ранее был осужден в РФ и приговорен к двадцати годам заключения. В мае этого года он объявил о начале голодовки. Позднее в региональном УФСИН опровергли сведения о том, что украинца кормят насильно. Подчеркивалось, что проводятся меры исключительно в рамках поддерживающей терапии.



Автор: Злата Богатова

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