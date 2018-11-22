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Юристы Винус Уильямс добились закрытия дела о ДТП со смертельным исходом
22.11.2018 22:08
Фото: rediff.com
Известной американской теннисистке Винус Уильямс удалось полностью урегулировать дело о дорожной аварии, в которой погиб человек.
Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло летом прошлого года. Жертвой инцидента стал 78-летний мужчина.
На сегодняшний день дело об аварии, в результате которой получил смертельные травмы пожилой Джером Барсон, официально закрыто. Как пишут американские СМИ, сторонам наконец удалось прийти к компромиссу. Предположительно, речь идет о денежной компенсации, размер которой не разглашается.
Как уже сообщалось ранее, титулованная американская спортсменка попала в ДТП 9 июня 2017 года. ЧП случилось на одном из перекрестков города Палм-Бич-Гарденс, который находится на территории Флориды. В автомобиль, которым управляла Винус Уильямс, врезалась машина пожилых супругов. После столкновения с внедорожником теннисистки Линда и Джером Барсоны были доставлены в больницу с травмами. Мужчину, у которого пострадала голова, врачам спасти не удалось.
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