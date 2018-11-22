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Казаки призвали Трампа вернуть деньги, «украденные» у русского народа


22.11.2018 18:55
Казаки призвали Трампа вернуть деньги, «украденные» у русского народаФото: cloudinary.com

Главу Соединенных Штатов Дональда Трампа призвали вернуть деньги, "украденные" у русских людей, передает РИА Новости.

Соответствующее послание американскому лидеру подготовили казаки из Кургана.

Как заявили представители региональной общественной организации "Казачество России", они собираются передать послание, адресованное президенту США Дональду Трампу, в американское генеральное консульство в Екатеринбурге. По словам верховного атамана курганских казаков Валерия Попова, у него уже имеется договоренность с сотрудниками дипмиссии.

Текст письма, подписанного атаманом, ранее был размещен в Сети. В послании Трампу, в частности, указано, что глава Соединенных Штатов неоднократно устраивал "бесовской шабаш" во время своих публичных выступлений, кроме того, подобную тактику выбирают и американские СМИ.

Раз в Вашингтоне заявляют о борьбе "с ворами — российскими олигархами и чиновниками", замораживая счета олигархов и чиновников, средства можно перевести тем, у кого они  ранее "были украдены", то есть народу. Попов отмечает, что высылает реквизиты для перевода, ожидая для начала от двух до пяти миллиардов долларов. По словам атамана, средства будут потрачены на "национальное возрождение".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 204

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