|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Казаки призвали Трампа вернуть деньги, «украденные» у русского народа
22.11.2018 18:55
Фото: cloudinary.com
Главу Соединенных Штатов Дональда Трампа призвали вернуть деньги, "украденные" у русских людей, передает РИА Новости.
Соответствующее послание американскому лидеру подготовили казаки из Кургана.
Как заявили представители региональной общественной организации "Казачество России", они собираются передать послание, адресованное президенту США Дональду Трампу, в американское генеральное консульство в Екатеринбурге. По словам верховного атамана курганских казаков Валерия Попова, у него уже имеется договоренность с сотрудниками дипмиссии.
Текст письма, подписанного атаманом, ранее был размещен в Сети. В послании Трампу, в частности, указано, что глава Соединенных Штатов неоднократно устраивал "бесовской шабаш" во время своих публичных выступлений, кроме того, подобную тактику выбирают и американские СМИ.
Раз в Вашингтоне заявляют о борьбе "с ворами — российскими олигархами и чиновниками", замораживая счета олигархов и чиновников, средства можно перевести тем, у кого они ранее "были украдены", то есть народу. Попов отмечает, что высылает реквизиты для перевода, ожидая для начала от двух до пяти миллиардов долларов. По словам атамана, средства будут потрачены на "национальное возрождение".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|