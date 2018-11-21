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Скончалась пенсионерка, которой врачи ампутировали не ту ногу


21.11.2018 13:36
Скончалась пенсионерка, которой врачи ампутировали не ту ногуФото: livejournal.com

В Воронеже умерла Мария Дронова, которой в начале ноября пришлось перенести две операции по ампутации обеих ног, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на информированный источник сообщается, что 89-летняя пенсионерка скончалась в больнице No 3.

Сведения о кончине пациентки также подтвердили представители местных властей, пишут региональные СМИ. Отмечается, что в последние дни состояние женщины резко ухудшилось, она с трудом принимала пищу и пила.

Ранее в прессе широко распространились сообщения о том, что воронежские врачи допустили ошибку и ампутировали женщине не ту ногу. Первая операция состоялась 4 ноября, после чего сын Дроновой выяснил, что его матери "ампутировали не правую, а левую ногу до середины бедра". По словам мужчины, никаких показаний к операции на тот момент не было.

Спустя несколько дней после ЧП врачи вновь сделали пожилой пациентке операцию, ампутировав вторую ногу.

Отреагировав на общественный резонанс, возникший после публикаций в российских СМИ, представители регионального департамента здравоохранения заявили о том, что необратимые поражения имелись на обеих ногах пенсионерки. В горбольнице No 3, подчеркивали тогда чиновники, сумели выбрать правильную тактику лечения, и это спасло женщине жизнь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 217

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