Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Смоленском выясняют обстоятельства гибели 14-летней девочки

21.11.2018 13:11

Фото: livejournal.com



Следственные органы Смоленской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырнадцатилетнего подростка.



Как передает ТАСС, в последнее время на девочку могли оказывать психологическое давление ее одноклассники.



Уголовное дело по статье о халатности по итогам проверки возбудили в отношении сотрудников соцслужб города Сафонов. По версии следствия, они вовремя не отреагировали на то, что семья ребенка оказалась в достаточно трудной жизненной ситуации.



Как рассказали представители регионального СУ СКР, тело девочки было найдено в подъезде дома в минувшее воскресенье, 18 ноября. По мнению экспертов, речь идет о суициде. Обстоятельства гибели восьмиклассницы выясняют правоохранительные органы.



В ходе начатой проверки установлено, что девочка проживала с матерью и старшей сестрой. Подростки находились на попечении у матери, которая работала в больнице. Женщина, испытывая острую нехватку денег, пыталась обратиться за помощью к местным властям.



Кроме того, следователям предстоит проверить сведения о том, что на погибшего подростка могло оказываться психологическое давление со стороны одноклассников. Предположительно, этого могло быть вызвано состоянием здоровья ребенка. Особое внимание правоохранители намерены уделить бездействию педагогов, работающих в школе, которую посещала девочка.



Автор: Злата Богатова

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