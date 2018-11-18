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В Москве открылась выставка Шемякина
07:52
Фото: bump.ru
В Москве начала работу выставка Михаила Шемякина, организованная к 75-летию выдающегося художника.
Среди работ импрессиониста, представленных в музее современного искусства, можно увидеть полотна, наброски, декорации к театральным постановкам и даже созданных вручную кукольных персонажей мультипликационных фильмов.
По данным российских СМИ, в экспозицию вошли не только картины, наброски, зарисовки и декорации. Посетителям выставки представилась уникальная возможность усидеть загадки и так называемые "русские народные говоры". Так называют старинную лексику, которую когда-то начал собирать еще Гоголь. Михаил Шемякин запечатлел ее с помощью красок и кисти.
В общей сложности музей представил порядка двух сотен произведений Шемякина.
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