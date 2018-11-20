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Федосеева-Шукшина снова вышла замуж за Алибасова
20.11.2018 23:50
Фото: vk.me
В Москве тайно сыграли свадьбу 71-летний Бари Алибасов и 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина.
Как передают российские СМИ, пара узаконила свои отношения в Кутузовском отделе ЗАГС.
По данным "Вечерней Москвы", невеста появилась в столичном Кутузовском загсе в эффектном платье темно-фиолетового цвета с расписным верхом. На женихе можно было увидеть достаточно сдержанный коричневый костюм. Во время церемонии пара много шутила, невеста и жених при этом выглядели абсолютно счастливыми.
В 1995 году известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина уже соглашалась на брак с продюсером Бари Алибасовым. Однако совместная жизнь оказалась недолгой. Как оказалось, пара вновь решила дать шанс своим романтическим чувствам.
Напомним, для Алибасова брак стал уже шестым. До этого он развелся с 31-летней Лилианой Максимовой по причине измены молодой жены. Как писали тогда российские СМИ, избранница Алибасова родила ребенка от другого мужчины.
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