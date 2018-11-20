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СМИ: Елизавета II опять отчитала Меган Маркл
20.11.2018 23:32
Фото: vk.me
Британская королева вновь отчитала супругу принца Гарри Меган Маркл, раскритиковав ее манеру одеваться. Как передает The Sun, недовольство Елизаветы II было вызвано нарядами бывшей актрисы, которая не перестала наряжаться как голливудская звезда.
Со ссылкой на собственные источники авторы материала утверждают, что королева выражала свое недовольство по этому поводу еще до свадьбы. В частности, Елизавета II критиковала идею белого платья для Меган Маркл, которая в прошлом уже была замужем.
Спустя некоторое время Елизавета II с возмущением отреагировала на отсутствие шляпки у супруги принца Гарри, когда та совершала визит в графство Чешир. Возможно, королеву не устраивают и запрещенные брючные костюмы и мини-платья, а также наряды, которые Меган Маркл продолжает получать от зарубежных модельеров
Ранее в британском издании Daily Mail появилась публикация о том, что Меган Маркл первоначально выбрала для своей свадьбы другую тиару. Однако королева категорически запретила ее надевать во время церемонии бракосочетания, настояв на другом украшении.
Вместе с тем, эксперты американского People отдали супруге британского принца титул самой стильной женщины года.
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