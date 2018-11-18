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Бывшую жену Джигарханяна приговорили к 200 часам общественных работ за незаконную слежку
21:25
Фото: caravan.kz
Суд вынес обвинительный приговор бывшей супруге известного отечественного артиста театра и кино Армена Джигарханяна.
Как стало известно, Виталину Цымбалюк-Романовскую признали виновной в нарушении тайны личной жизни мужа.
В соответствии с вынесенным вердиктом, Виталину Цымбалюк-Романовскую приговорили к 200 часам обязательных работ. По данным СМИ, прокурор требовал для нее наказания в виде 250 часов.
Экс-супругу выдающегося актера театра и кино Армена Джигарханяна обвиняли в нарушении неприкосновенности частной жизни артиста. Кроме того, суд также частично удовлетворил иск, поданный артистом, о возмещении причиненного ему морального вреда. По словам адвоката звезды Евгения Парфенова, Цымбалюк-Романовская должна выплатить Джигарханяну двести тысяч рублей. В гражданском иске артиста, напомним, речь шла о трех миллионах.
В ходе расследования было установлено, что по указанию Цымбалюк-Романовской в одном из рабочих кабинетов театра были установлены видеокамеры, предназначенные скрытого наблюдения и записи. Полученные материалы позднее были показаны в программе, которая транслировалась по одному из центральных каналов.
Напомним, в начале 2016 года 80-летний Армен Джигарханян узаконил свои отношения с 36-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской. Незадолго до этого невеста артиста заняла пост генерального директора Театра Армена Джигарханяна. Около года назад стало известно о разладе в звездном семействе. По словам самого Борисовича, речь шла о "на редкость гнусной истории, которую просто так не расскажешь".
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