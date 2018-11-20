|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые доказали, что на Северном Кавказе обитает самое маленькое в мире млекопитающее
20.11.2018 20:18
Фото: i.pinimg.com
В пределах Ингушетии и Северной Осетии обитает карликовая многозубка - животное, считающееся самым маленьким млекопитающим на нашей планете. Как отметил замглавы Южного научного центра РАН Валерий Стахеев, на Кавказе в прошлом фиксировались лишь единичные случаи регистрации представителей вида. Но теперь ученые смогли получить достоверные подтверждения.
На Кавказе и ранее фиксировали единичные случаи обитания этого зверька. Однако некоторые из этих свидетельств были довольно сомнительными. В других же случаях не были сохранены музейные экземпляры, однако теперь удалось достоверно доказать, что карликовая многозубка действительно обитает на территории Ингушетии и Северной Осетии, передает ТАСС.
Получить соответствующие подтверждения сумели исследователи Сергей Алексеев и Борис Шефтель. Как полагают специалисты, представители этого вида, вероятно, попали в регион через Кавказский хребет. Мнение основано на том, что крошечных зверьков встречали в Азербайджане и Армении.
В этом году был запущен и успешно продолжает работу портал данных "Млекопитающие России". Теперь туда внесут и информацию о карликовой многозубке. Портал, на котором уже накоплено свыше двадцати двух тысяч записей о представителях более двухсот видов млекопитающих, встречающихся в нашей стране, был запущен Южным научным центром совместно с МГУ и целым рядом других учреждений.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|