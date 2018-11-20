Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые доказали, что на Северном Кавказе обитает самое маленькое в мире млекопитающее

20.11.2018 20:18

Фото: i.pinimg.com



В пределах Ингушетии и Северной Осетии обитает карликовая многозубка - животное, считающееся самым маленьким млекопитающим на нашей планете. Как отметил замглавы Южного научного центра РАН Валерий Стахеев, на Кавказе в прошлом фиксировались лишь единичные случаи регистрации представителей вида. Но теперь ученые смогли получить достоверные подтверждения.



На Кавказе и ранее фиксировали единичные случаи обитания этого зверька. Однако некоторые из этих свидетельств были довольно сомнительными. В других же случаях не были сохранены музейные экземпляры, однако теперь удалось достоверно доказать, что карликовая многозубка действительно обитает на территории Ингушетии и Северной Осетии, передает ТАСС.



Получить соответствующие подтверждения сумели исследователи Сергей Алексеев и Борис Шефтель. Как полагают специалисты, представители этого вида, вероятно, попали в регион через Кавказский хребет. Мнение основано на том, что крошечных зверьков встречали в Азербайджане и Армении.



В этом году был запущен и успешно продолжает работу портал данных "Млекопитающие России". Теперь туда внесут и информацию о карликовой многозубке. Портал, на котором уже накоплено свыше двадцати двух тысяч записей о представителях более двухсот видов млекопитающих, встречающихся в нашей стране, был запущен Южным научным центром совместно с МГУ и целым рядом других учреждений.



Автор: Злата Богатова

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