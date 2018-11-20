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Власти ФРГ приостановили поставки вооружения Саудовской Аравии из-за дела Хашкаджи
20.11.2018 11:44
Фото: gr-sily.ru
Германские власти объявили о приостановлении поставок оружия Саудовской Аравии, передают зарубежные СМИ.
Как заявили представители официального Берлина, решение было принято в связи с делом Хашкаджи.
Дело об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, погибшего в начале минувшего октября в Стамбуле, стало причиной для приостановления поставок германского вооружения в Саудовскую Аравию. Как заявил официальный представитель Министерства экономики ФРГ Филипп Йорниц, согласно решению, принятому в Берлине, новые разрешения сейчас уже не выдаются. Кроме того, германское правительство предприняло меры в отношении обладателей разрешений, которые были выданы ранее.
Ранее глава германского внешнеполитического ведомства Хайко Маас заявил о том, что восемнадцати подданным Саудовской Аравии, предположительно, причастным к расправе над Джамалем Хашкаджи в дипмиссии королевства в Стамбуле, запрещается въезд на территорию ФРГ и государств шенгенского соглашения.
На прошлой неделе появились сведения о том, что убийство журналиста Хашкаджи "не могло произойти без ведома или участия" наследного принца Саудовской Аравии. Как утверждалось в публикации The Washington Post, к такому выводу пришли эксперты Центрального разведуправления (ЦРУ) Соединенных Штатов, изучившие имевшиеся у них материалы.
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