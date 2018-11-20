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В Астрахани спасли ребенка, родившегося с весом 490 граммов
20.11.2018 11:19
Фото: vk.me
В Астрахани сумели выходить новорожденного ребенка, появившегося на свет с весом всего в 490 граммов, передает агентство "Интерфакс".
За здоровьем маленького пациента тщательно следили врачи перинатального центра Александро-Мариинской областной клинической больницы.
Как рассказала главный специалист по неонатологии центра Светлана Шустова, на сегодняшний день случаи спасения детей, родившихся с такой массой, в нашей стране являются единичными.
Астраханским врачам впервые удалось выходить малыша весом 490 граммов. По словам Шустовой, в больнице использовали специальное оборудование, включая кювез, с помощью которого ребенок находился в особом температурном режиме, а увлажнение составляло 100%.
Кроме того, большую роль сыграли круглосуточный уход и высокий уровень профессионализма персонала. В результате малыш сумел набрать вес, теперь он практически готов к самостоятельной жизни, отметила врач.
Шустова также сообщила, что в прошлом в центре выхаживали детей, появившихся на свет с массой тела порядка 660 граммов.
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