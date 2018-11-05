Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Нурмагомедов и Садулаев поддержали призыв закрыть в Дагестане ночные клубы

07:40

Фото: liter.kz



Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал к закрытию ночных клубов на территории Дагестана.



Как передают российские СМИ, идея получила поддержку олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева.



После убийства бойца Росгвардии в Махачкале Хабиб Нурмагомедов призвал к закрытию ночных клубов по всей территории республики. Обладатель титула мирового чемпиона разместил на своей странице в Instagram видеоролик дагестанского блогера, в котором указывается на вред от такого рода времяпрепровождения. По словам Нурмагомедова, эти заведения не способны принести дагестанцам никакой пользы.



Идею о закрытии клубов в республике одобрил и другой знаменитый дагестанец — олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. По его словам, в последнее время в новостях появляется слишком много криминальных известий из ночных клубов Махачкалы. Неприятности регулярно случаются в различных злачных местах, подчеркнул Садулаев, прокомментировав недавний инцидент в своем Instagram. При этом он отметил, что "у истинных дагестанцев и мусульман другие взгляды и ценности".



Напомним, полиция Дагестана разыскивают мужчину, застрелившего росгвардейца. ЧП случилось в столице республики в ночь на воскресенье, 18 ноября, когда в одном из ночных заведений разгорелся конфликт между посетителями. Случайно оказавшийся рядом сотрудник Росгвардии во внеслужебное время решил попытаться урегулировать обстановку и был смертельно ранен во время начавшейся перестрелки. По данным ряда СМИ, в убийстве лейтенанта подозревают чемпиона мира по рукопашному бою.



Автор: Злата Богатова

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