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Нурмагомедов и Садулаев поддержали призыв закрыть в Дагестане ночные клубы
07:40
Фото: liter.kz
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал к закрытию ночных клубов на территории Дагестана.
Как передают российские СМИ, идея получила поддержку олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева.
После убийства бойца Росгвардии в Махачкале Хабиб Нурмагомедов призвал к закрытию ночных клубов по всей территории республики. Обладатель титула мирового чемпиона разместил на своей странице в Instagram видеоролик дагестанского блогера, в котором указывается на вред от такого рода времяпрепровождения. По словам Нурмагомедова, эти заведения не способны принести дагестанцам никакой пользы.
Идею о закрытии клубов в республике одобрил и другой знаменитый дагестанец — олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. По его словам, в последнее время в новостях появляется слишком много криминальных известий из ночных клубов Махачкалы. Неприятности регулярно случаются в различных злачных местах, подчеркнул Садулаев, прокомментировав недавний инцидент в своем Instagram. При этом он отметил, что "у истинных дагестанцев и мусульман другие взгляды и ценности".
Напомним, полиция Дагестана разыскивают мужчину, застрелившего росгвардейца. ЧП случилось в столице республики в ночь на воскресенье, 18 ноября, когда в одном из ночных заведений разгорелся конфликт между посетителями. Случайно оказавшийся рядом сотрудник Росгвардии во внеслужебное время решил попытаться урегулировать обстановку и был смертельно ранен во время начавшейся перестрелки. По данным ряда СМИ, в убийстве лейтенанта подозревают чемпиона мира по рукопашному бою.
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