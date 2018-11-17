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В Махачкале разыскивают чемпиона мира по рукопашному бою, застрелившего росгвардейца


12:25
В Махачкале разыскивают чемпиона мира по рукопашному бою, застрелившего росгвардейцаФото: vk.me

В Дагестане правоохранительные органы разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве росгвардейца.

По данным агентства "Интерфакс", преступление было совершено минувшей ночью в столице республики.

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, в ночь на воскресенье, 18 ноября, их сотрудник во внеслужебное время находился рядом с одним из кафе Махачкалы. Увидев, что между посетителями заведения разгорелся некий конфликт, росгвардеец решил попытаться его урегулировать.

В ходе выяснения отношений один из участников конфликта, применив имевшееся при нем огнестрельное оружие, смертельно ранив сотрудника Росгвардии. Лейтенант успел открыть ответный огонь, ранив стрелявшего, после чего скончался. Во время стрельбы также пострадал один из посетителей, он доставлен в больницу.

Отмечается, что раненый находится в реанимации, но следователи уже смогли его опросить. Правоохранительные органы приступили к проверке, выясняя все обстоятельства инцидента.

В ряде источников появились сообщения о том, что в убийстве сотрудника Росгвардии подозревают чемпиона мира по рукопашному бою.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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