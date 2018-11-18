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В Румынии нашли украденную в 2012 году в Роттердаме картину Пикассо
18.11.2018 22:14
Фото: pablo-ruiz-picasso.ru
В Румынии обнаружено полотно Пабло Пикассо, похищенное из Роттердамской художественной галереи несколько лет назад, передает ТАСС.
"Голова Арлекина" считалась безвозвратно утерянной - одна из фигуранток дела утверждала, что уничтожила произведение искусства.
Как рассказали представители Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии, картина была найдена в уезде Тулча двумя нидерландцами, которые уже доставили полотно в голландское посольство. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, тогда как эксперты пытаются выяснить, действительно ли полотно является работой Пабло Пикасса, стоимость которой может составлять порядка 800 тысяч евро.
В 2012 году из Роттердамской художественной галереи были похищены полотна Клода Моне, Поля Гогена, Анри Матисса и Пабло Пикассо. В общей сложности грабители унесли восемь произведений искусства. В ходе начатого расследования были арестованы трое граждан Румынии, в том числе, 28-летний Раду Догару.
После ареста Раду Догару в январе 2013 года его мать испугалась обысков и попыталась спрятать картины, до этого хранившиеся в ее доме. Вначале женщина закопала их в саду заброшенного дома, затем перенесла на местное кладбище. В конце концов Ольга Догару решила избавиться от улик раз и навсегда и сожгла картины, обернув их тканью.
После признания в сожжении шедевров женщина изменила показания и начала уверять, что забыла место, куда спрятала их, однако анализ пепла из ее печи показал, что как по меньшей мере три полотна из украденных действительно были сожжены. Истинная стоимость картин являлась для Ольги Догару тайной.
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