ИнтерНовости - новости в стране и мире
Создатели «Маши и Медведя» прокомментировали обвинения в кремлевской пропаганде
Создатели «Маши и Медведя» прокомментировали обвинения в кремлевской пропаганде
После долгих обсуждений Brexit в кабине Мэй потребовался виски
После долгих обсуждений Brexit в кабине Мэй потребовался виски
Скончался один из подростков, попавших под поезд под Петербургом
Скончался один из подростков, попавших под поезд под Петербургом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Американский хоккеист назвал россиянок уродливымиАмериканский хоккеист назвал россиянок уродливыми
Минобороны Аргентины показало фото затонувшей подлодкиМинобороны Аргентины показало фото затонувшей подлодки
Нурмагомедов и Садулаев поддержали призыв закрыть в Дагестане ночные клубыНурмагомедов и Садулаев поддержали призыв закрыть в Дагестане ночные клубы
В Румынии нашли украденную в 2012 году в Роттердаме картину ПикассоВ Румынии нашли украденную в 2012 году в Роттердаме картину Пикассо
Установлена личность женщины, подорвавшейся у КПП в ГрозномУстановлена личность женщины, подорвавшейся у КПП в Грозном

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Румынии нашли украденную в 2012 году в Роттердаме картину Пикассо


18.11.2018 22:14
В Румынии нашли украденную в 2012 году в Роттердаме картину ПикассоФото: pablo-ruiz-picasso.ru

В Румынии обнаружено полотно Пабло Пикассо, похищенное из Роттердамской художественной галереи несколько лет назад, передает ТАСС.

"Голова Арлекина" считалась безвозвратно утерянной - одна из фигуранток дела утверждала, что уничтожила произведение искусства.

Как рассказали представители Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии, картина была найдена в уезде Тулча двумя нидерландцами, которые уже доставили полотно в голландское посольство. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, тогда как эксперты пытаются выяснить, действительно ли полотно является работой Пабло Пикасса, стоимость которой может составлять порядка 800 тысяч евро.

В 2012 году из Роттердамской художественной галереи были похищены полотна Клода Моне, Поля Гогена, Анри Матисса и Пабло Пикассо. В общей сложности грабители унесли восемь произведений искусства. В ходе начатого расследования были арестованы трое граждан Румынии, в том числе, 28-летний Раду Догару.

После ареста Раду Догару в январе 2013 года его мать испугалась обысков и попыталась спрятать картины, до этого хранившиеся в ее доме. Вначале женщина закопала их в саду заброшенного дома, затем перенесла на местное кладбище. В конце концов Ольга Догару решила избавиться от улик раз и навсегда и сожгла картины, обернув их тканью.

После признания в сожжении шедевров женщина изменила показания и начала уверять, что забыла место, куда спрятала их, однако анализ пепла из ее печи показал, что как по меньшей мере три полотна из украденных действительно были сожжены. Истинная стоимость картин являлась для Ольги Догару тайной.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 169

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Полотно Дэвида Хокни стало самым дорогим среди картин ныне живущих художниковПолотно Дэвида Хокни стало самым дорогим среди картин ныне живущих художников
Израильтяне вновь атакуют сектор Газа с воздухаИзраильтяне вновь атакуют сектор Газа с воздуха
В Калифорнии до 58 человек возросло число жертв пожаровВ Калифорнии до 58 человек возросло число жертв пожаров
Видео: В Екатеринбурге джип, выехав на тротуар, сбил несколько человек Видео: В Екатеринбурге джип, выехав на тротуар, сбил несколько человек
Под Саратовом женщину жестоко убили за отказ покормить кошкуПод Саратовом женщину жестоко убили за отказ покормить кошку

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 794


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru