Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Установлена личность женщины, подорвавшейся у КПП в Грозном

18:13

Фото: rl0.ru



Названо имя двадцатипятилетней женщины, устроившей самоподрыв возле полицейского КПП в Грозном, передает ТАСС.



По данным республиканского СУ СКР, в последнее время она проживала на территории Дагестана.



Как заявили представители местных правоохранительных органов, личность женщины к настоящему времени уже удалось установить. Известно также, что ей было двадцать лет. В пресс-службе следственного ведомства республики не стали называть имя женщины, отметили лишь, что продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение того, могли ли у женщины быть соучастники.



Вместе с тем, со ссылкой на собственные источники агентство передает о том, что самоподрыв в чеченской столице могла совершить уроженка Адыгеи Карина Спиридонова. Официально зарегистрированная в Челябинской области, она на протяжении нескольких последних лет жила в Дагестане.



Ранее сообщалось о ЧП на территории Старопромысловского района Грозного. В результате инцидента, кроме самой женщины, не дошедшей до КПП, никто не погиб и не пострадал. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь силовиков.



Автор: Злата Богатова

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