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Мишель Обама посетила центр для детей из трущоб Лос-Анджелеса
18.11.2018 17:15
Фото: hellomagazine.com
Супруга экс-главы Соединенных Штатов прочла сказки детям из одного из самых неблагополучных районов Лос-Анджелеса.
Как передают американские СМИ, пообщаться с Мишель Обамой получили возможность малыши из трущоб Скид Роу.
Мишель Обама, сделав перерыв в своем мировом турне в поддержку собственных мемуаров, посетила центр раннего развития "Лос-Ниньос" в Лос-Анджелесе. Участниками встречи с бывшей первой леди США стали маленькие дети из малообеспеченных семей возраста менее четырех лет.
По данным американских СМИ, супруга бывшего президента успела прочитать ребятам два произведения. Дети были в восторге после прослушивания "Груффало"и "Лама красная пижама" в исполнении столь высокой гостьи.
Как отметила сама Мишель Обама в соцсети, после этого мероприятия ее "сердце переполнено". По ее словам, она увидела в центре красивых улыбающихся малышей, узнала о их мечтах и мечтах их близких. Эти дети, подчеркнула Обама, "сердце Америки", с которым она так хорошо знакома и в которое не перестает верить.
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