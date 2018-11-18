Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мишель Обама посетила центр для детей из трущоб Лос-Анджелеса

18.11.2018 17:15

Фото: hellomagazine.com



Супруга экс-главы Соединенных Штатов прочла сказки детям из одного из самых неблагополучных районов Лос-Анджелеса.



Как передают американские СМИ, пообщаться с Мишель Обамой получили возможность малыши из трущоб Скид Роу.



Мишель Обама, сделав перерыв в своем мировом турне в поддержку собственных мемуаров, посетила центр раннего развития "Лос-Ниньос" в Лос-Анджелесе. Участниками встречи с бывшей первой леди США стали маленькие дети из малообеспеченных семей возраста менее четырех лет.



По данным американских СМИ, супруга бывшего президента успела прочитать ребятам два произведения. Дети были в восторге после прослушивания "Груффало"и "Лама красная пижама" в исполнении столь высокой гостьи.



Как отметила сама Мишель Обама в соцсети, после этого мероприятия ее "сердце переполнено". По ее словам, она увидела в центре красивых улыбающихся малышей, узнала о их мечтах и мечтах их близких. Эти дети, подчеркнула Обама, "сердце Америки", с которым она так хорошо знакома и в которое не перестает верить.



Автор: Злата Богатова

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