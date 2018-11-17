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Американца с утечкой спинномозговой жидкости пять лет лечили от насморка


12:47
Американца с утечкой спинномозговой жидкости пять лет лечили от насморкаФото: zakon.kz

Житель Соединенных Штатов несколько лет страдал от хронического насморка, пока врачи не выяснили, что в действительности у него через носовую полость вытекает спинномозговая жидкость. Как передает Inqusitr, пациенту пришлось перенести хирургическое вмешательство.

На протяжении пяти лет пока Грег Филлпоттс жаловался врачам на постоянный насморк, ему ставили ошибочные диагнозы. Ни один из вариантов лечения не приносил облегчения жителю штата Северная Каролина, и мужчина уже привык к тому, что ему всегда необходимы носовые платки.

Лишь в больнице Нью-Йорка смогли наконец установить истинные причины недомогания. Как оказалось, через носовую полость Филлпоттса понемногу подтекал ликвор. После проведенной операции мужчина смог вновь дышать нормально.

Ликвор циркулирует в желудочках головного мозга, а также в субарахноидальном пространстве головного и спинного мозга, защищая их от механического воздействия. Кроме того, благодаря спинномозговой жидкости обеспечивается поддержка внутричерепного давления на постоянном уровне. Из-за утечки ликвора у человека могут возникнуть различного рода заболевания, включая такие опасные как менингит.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 182

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